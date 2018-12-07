Reikartz открыла гостиницу в Кременчуге после реконструкции

ООО "Рейкартц Хотел Менеджмент" (Киев), управляющая компания национальной сети гостиниц Reikartz Hotel Group, в ноябре открыло гостиницу "Reikartz Кременчуг" после увеличения номерного фонда с 16 до 30 номеров.

Об этом сообщил операционный директор Reikartz Hotel Group Андрей Дема во время форума ресторанного франчайзинга Franchithink, прошедшего на прошедшей неделе в Киеве.

"Последний объект мы запустили неделю назад в Кременчуге. Это гостиница "Reikartz Кременчуг", ее владелец – "Укртранснафта". Это их непрофильный актив, они долго не могли его продать, поэтому обратились к нам, и мы взяли его в управление. В гостинице было 16 номеров, мы предложили провести реконструкцию. Сейчас в объекте 30 номеров и он станет прибыльным", – сказал А.Дема.

Он также добавил, что средняя цена номера на сегодня составляет 800 грн.

Как сообщалось, "Рейкартц Хотел Менеджмент" подписало договор об управлении первой гостиницей в Кременчуге (Полтавская обл.) – Ontario Hotel по ул. Мазепы, 15.

Reikartz начала деятельность в сфере гостиничных услуг Украины в 2003 году после приобретения группой бельгийских архитекторов во главе с Франсуа Рейкарцем (Francois Ryckaerts) старинного особняка по ул. Друкарская в центре Львова.

Reikartz Hotel Group объединяет 37 гостиниц в Украине и по две - в Швеции и Германии. Сеть работает под брендами "Рациотель" (сеть эконом-гостиниц категории "три звезды"), "Вита Парк" и Optima Hotel (велнес-курорты и гостиницы категории "три звезды"), а такжеReikartz Hotels & Resorts (бизнес и курортные гостиницы категории "три звезды - плюс" и "четыре звезды").

ООО "Рейкарц Хотел Менеджмент" создано в 2008 году.