Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан.

По его словам, из общего объема снижения 800 тыс. баррелей в сутки придется на страны ОПЕК, а остальные 400 тыс. б/с - на страны, не входящие в картель.

Таким образом, каждая из стран должна сократить добычу нефти примерно на 3%.

За точку отсчета сокращения взят октябрь 2018 года.

Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле.

При этом Т.аль Габдан отметил, что соглашение не предполагает исключений из сделки ни для одной из страны, однако некоторые страны могут иметь "свои соображения".

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