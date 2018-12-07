"Ашан Ритейл" открывает третий магазин во Львове

ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев), входящее во французский холдинг Auchan, 14 декабря откроет третий магазин по пр. Черновола во Львове – "Ашан Черновола".

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, площадь магазина формата superstore составит 5 тыс. кв. м. Первый магазин "Ашан Сокольники" был открыт в 2010 году, второй – "Ашан Южный" в 2015 году.

В составе объекта также предусмотрен пицца-остров, фреш-бар, отдел органической продукции и товаров мира.

Как сообщалось со ссылкой международного девелопера Ceetrus (ООО "Ситрас Украина", ранее - Immochan), новый ТЦ "Ашан" во Львове будет двухэтажным. На первом этаже будет расположен гипермаркет "Ашан" и бутиковая галерея. На втором этаже разместятся инновационный коворкинг и ресторан.

"Ситрас Украина" является эксклюзивным брокером ТЦ "Ашан" во Львове и осуществляет поиск арендаторов торговой галереи объекта.

По данным компании, новый ТЦ "Ашан" строится рядом с ЖК Avalon, охват жителей составляет 353,5 тыс. чел.

ООО "Ситрас Украина" (до июня 2018 "Иммошан Украина") является международным девелопером торговых центров и ритейл-парков в Украине.

Компания по состоянию на ноябрь 2018 года управляет пятью действующими торговыми галереями в составе ТЦ "Ашан" в Киеве и Львове, ТЦ "Ашан Rive Gauche" и "Ритейл Парк Петровка" (оба – Киев). Три крупных проекта (вторая очередь ТРЦ Rive Gauche (Киев), ТРЦ OVI (Одесса) и "Ритейл Парк Петровка-2" (Киев) находятся на стадии разработки, реализации с общим GLA более 200 кв. м.

Ceetrus основана в 1976 году (до июня 2018 года – Immochan).

Компания является глобальным игроком в области недвижимости, владеет 393 торговыми центрами по всему миру.