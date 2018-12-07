Экономика

15:41 07.12.2018

"Ашан Ритейл" открывает третий магазин во Львове

2 мин читать
"Ашан Ритейл" открывает третий магазин во Львове

ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев), входящее во французский холдинг Auchan, 14 декабря откроет третий магазин по пр. Черновола во Львове – "Ашан Черновола".

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, площадь магазина формата superstore составит 5 тыс. кв. м. Первый магазин "Ашан Сокольники" был открыт в 2010 году, второй – "Ашан Южный" в 2015 году.

В составе объекта также предусмотрен пицца-остров, фреш-бар, отдел органической продукции и товаров мира.

Как сообщалось со ссылкой международного девелопера Ceetrus (ООО "Ситрас Украина", ранее - Immochan), новый ТЦ "Ашан" во Львове будет двухэтажным. На первом этаже будет расположен гипермаркет "Ашан" и бутиковая галерея. На втором этаже разместятся инновационный коворкинг и ресторан.

"Ситрас Украина" является эксклюзивным брокером ТЦ "Ашан" во Львове и осуществляет поиск арендаторов торговой галереи объекта.

По данным компании, новый ТЦ "Ашан" строится рядом с ЖК Avalon, охват жителей составляет 353,5 тыс. чел.

ООО "Ситрас Украина" (до июня 2018 "Иммошан Украина") является международным девелопером торговых центров и ритейл-парков в Украине.

Компания по состоянию на ноябрь 2018 года управляет пятью действующими торговыми галереями в составе ТЦ "Ашан" в Киеве и Львове, ТЦ "Ашан Rive Gauche" и "Ритейл Парк Петровка" (оба – Киев). Три крупных проекта (вторая очередь ТРЦ Rive Gauche (Киев), ТРЦ OVI (Одесса) и "Ритейл Парк Петровка-2" (Киев) находятся на стадии разработки, реализации с общим GLA более 200 кв. м.

Ceetrus основана в 1976 году (до июня 2018 года – Immochan).

Компания является глобальным игроком в области недвижимости, владеет 393 торговыми центрами по всему миру.

Теги: #львов #ашан
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За право строительства завода по переработке отходов во Львове борются 5 компаний

Аэропорт "Львов" за 11 мес. увеличил пассажиропоток на 47%

Кабмин утвердил финплан аэропорта "Львов" на 2019г с чистой прибылью 90 млн грн

Аэропорт "Львов" за 10 мес. увеличил пассажиропоток на 46,3%

Латвийская airBaltic запустит рейс из Львова в Ригу с 1 апреля 2019г

Во Львове с понедельника в жилых домах отключают отопление из-за потепления

Во Львове начался отопительный сезон

Перевозчики во Львове требуют поднять цену проезда в маршрутках до 6,5 грн

ФГИ выставило на продажу 57,4% акций неработающего ПАО "Львовский завод "Автопогрузчик"

Ceetrus строит третий "Ашан" во Львове с коворкингом и рестораном

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть подскочила на новости о сделке ОПЕК+

Чад, ЮАР и Узбекистан присоединяются к ОПЕК в качестве наблюдателей

Суд снял арест с имущества Проминвестбанка

Украина за 11 мес. снизила добычу угля на 4,6%

ЭМСС в 2019г поставит "Фурлендер Виндтехнолоджи" 15 валов ротора для ВЭУ

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2018-2020гг направит на ремонты зданий около 600 млн грн

Пунктуальность украинских авиакомпаний в ноябре снизилась до 79,4%

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые 5 дополнительных поездов в новогодне-рождественский период

НБУ разработал порядок реагирования в случае кризисных явлений на валютном рынке

Бюджет Днепропетровской области на 2019 год составит 18,4 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА