Экономика

15:34 07.12.2018

АМКУ оштрафовал "ВС Энерджи Интернешнл Украина" на 1 млн грн

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АМКУ оштрафовал "ВС Энерджи Интернешнл Украина" на 1 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 1 млн грн работающее в энергоснабжающем секторе ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина" (Киев), а также компании ее материнской структуры VS EnergyInternational N.V. (Нидерланды) за нарушение закона о защите экономической конкуренции, сообщила пресс-служба комитета в пятницу.

Речь идет, в частности, о приобретении контроля без получения соответствующего разрешения комитета над ПАО "Энергоснабжающая компания "Черновцыоблэнерго" путем создания ситуации, при которой больше половины членов наблюдательного совета ПАО и субъектов хозяйствования, связанных отношениями контроля с VS Energy InternationalN.V., являются одни и те же лица.

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ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина" была создана в январе 2006 года с целью объединения в единой системе управления и контроля, а также под одним брендом VS ENERGY группы компаний в энергоснабжающей секторе Украины. В настоящее время ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина" и VS EnergyInternational N.V. являются непосредственными собственниками пакетов акций в большинстве компаний, входящих в группу VS ENERGY. Конечными бенефициарными собственниками являются Валтас Виганс, Виллис Дамбинс, Артурс Альтбергс (все – Латвия), Олег Сизерман и Марина Ярославская (оба – Германия).

Теги: #штраф #амку
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