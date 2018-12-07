АМКУ проводит опрос рынка Единой базы данных отчетов об оценке

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит опрос нотариусов и всех заинтересованных лиц на рынке создания, внедрения и функционирования Единой базы данных отчетов об оценке недвижимости, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

"С целью осуществления всесторонней и объективной проверки Фонда государственного имущества Украины относительно соблюдения им требований законодательства о защите экономической конкуренции во время создания, внедрения и функционирования Единой базы данных отчетов об оценке и подключения к ней электронных площадок Антимонопольный комитет Украины проводит опрос", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что опрос продлится до 28 декабря 2018 года.