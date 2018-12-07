Экономика

15:17 07.12.2018

АМКУ проводит опрос рынка Единой базы данных отчетов об оценке

1 мин читать
АМКУ проводит опрос рынка Единой базы данных отчетов об оценке

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит опрос нотариусов и всех заинтересованных лиц на рынке создания, внедрения и функционирования Единой базы данных отчетов об оценке недвижимости, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

"С целью осуществления всесторонней и объективной проверки Фонда государственного имущества Украины относительно соблюдения им требований законодательства о защите экономической конкуренции во время создания, внедрения и функционирования Единой базы данных отчетов об оценке и подключения к ней электронных площадок Антимонопольный комитет Украины проводит опрос", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что опрос продлится до 28 декабря 2018 года.

Теги: #отчет #амку
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

АМКУ оштрафовал "ВС Энерджи Интернешнл Украина" на 1 млн грн

АМКУ отменой разрешений на согласованные действия "Тедис Украина" намерен устранить барьеры для конкуренции

АМКУ счел тарифы "Укрзализныци" на аренду вагонов рыночными

АМКУ одобрил заявку китайской BOCE на приобретение доли в ПФТС

АМКУ оштрафовал "Полтаваоблэнерго" и "Запорижжяоблэнерго" на 45 млн грн за злоупотребление монопольным положением

АМКУ оштрафовал Курченко на 15 млн грн

АМКУ перенес принятие решение по делу ДТЭК на 18 декабря

АМКУ оштрафовал "Мастер Авиа" и аэропорт "Киев" суммарно на 2,5 млн грн за антиконкуретные согласованные действия

АМКУ поддержал недропользователей в споре с Госгеонедра после отказов выдать лицензий в зоне ООС

АМКУ оштрафовал чешский фонд Mabon за приобретение контроля над Agromino без разрешения

ПОСЛЕДНЕЕ

"Ашан Ритейл" открывает третий магазин во Львове

Инвестиции в восстановление аэропорта в Белой Церкви составят от EUR59 млн

Nissan отзывает 150 тыс. автомобилей в Японии из-за нарушений

Порошенко подписал госбюджет-2019

Доллар стабилен в паре с евро, дорожает к остальным валютам в ожидании статданных из США

Страховщики Украины за 10 месяцев увеличили сбор платежей по ОСАГО на 21,4%, выплаты - на 12,5%

Переход банковской системы к дефициту ликвидности не отразится на ее стабильности

"Укрбуд" пока не планирует брать новые недострои в Киеве

Стратегия макропруденциальной политики не будет иметь немедленного влияния на банки

Товарооборот между Украиной и Литвой за 9 мес. вырос на 17%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА