Экономика

14:56 07.12.2018

Доллар стабилен в паре с евро, дорожает к остальным валютам в ожидании статданных из США

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Доллар стабилен в паре с евро, дорожает к остальным валютам в ожидании статданных из США

Доллар США стабилизировался в паре с евро в ходе торгов в пятницу, но при этом продолжает подъем практически ко всем основным валютам развитых и развивающихся стран в ожидании данных по американскому рынку труда.

К 15:40 кв евро стоил $1,1373 по сравнению с $1,1374 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты к иене поднялся до 112,85 иены против 112,68 иены накануне.

Стоимость фунта относительно доллара понизилась до $1,2765 против $1,2781 в четверг.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост числа рабочих мест в американской экономике в ноябре на 200 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

На рынке все чаще можно услышать прогнозы, что Федеральная резервная система (ФРС) приостановит подъем процентных ставок в 2019 году, что отрицательно сказывается на курсе доллара, отметил главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся в ходе торгов в пятницу на 0,1%. Накануне индикатор потерял 0,3%.

С начала недели доллар подешевел на 0,5% к евро и на 0,6% к иене.

Теги: #торги #сша #валюта
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