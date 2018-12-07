Экономика

14:45 07.12.2018

Страховщики Украины за 10 месяцев увеличили сбор платежей по ОСАГО на 21,4%, выплаты - на 12,5%

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Страховые компании Украины - члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-октябре 2018 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 3,712 млрд грн.

Согласно данным сайта МТСБУ, количество договоров ОСАГО за 10 месяцев возросло на 5,1% - до 6,487 млн.

Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования, согласно данным МТСБУ, увеличился на 12,5% - до 1,735 млрд грн. В том числе, 276,8 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 48% больше, чем за январь-октябрь 2017 года.

Бюро также зафиксировало сокращение количества урегулированных требований о страховом возмещении - на 0,11%, до 109,5 тыс., из них с использованием "европротокола" – 31,2 тыс. (рост на 29%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 56 страховых компаний.

Теги: #осаго #показатели
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