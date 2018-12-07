"Укрбуд" пока не планирует брать новые недострои в Киеве

Украинская строительная корпорация "Укрбуд" (Киев), в портфеле которой находится пять проектов завершения строительства жилых комплексов в Киеве, не планирует в ближайшее время реализацию новых подобных проектов, сообщил заместитель гендиректора компании "Укрбуд Девелопмент" Сергей Бурлаков.

"Нельзя сказать, что корпорация "Укрбуд" подхватывала недострои потому, что это нам было очень надо. По нескольким комплексам люди приходили к президенту, на тот момент, Максиму Микитасю и говорили: у нас не хватает юридического ресурса, экспертности. И он взял один, потом второй, всего их у нас пять таких. Четыре уже завершены, один реализуется", - отметил С.Бурлаков в ходе церемонии открытия нового офиса компании в Киеве.

Как он утверждает, проекты "Укрбуда" по завершению строительства недостроенных жилых комплексов являлись менее финансово прибыльными, чем новые проекты.

"Финансово они менее выигрышны, мягко говоря, чем строительство с нуля. Это сложно юридически, морально, ведь где-то поменялся конструктив, площадь квартир, все это нужно было урегулировать с инвесторами. В обозримом будущем я не вижу новых таких проектов, но мы рассматриваем периодически", - добавил С.Бурлаков.

Согласно данным веб-сайта корпорации "Укрбуд", по состоянию на декабрь 2018 года компания ввела в эксплуатацию 26 проектов жилых комплексов, 23 находятся на стадии строительства.

Среди них пять проектов недостроев – ЖК Solar City (прежнее название – МЖК "Академгородок", а также уже достроенные и заселенные ЖК "Лессовой", "Парк-холл Горький", "Артемида", "Герцен Парк".

Согласно данным Единого госреестра, участниками корпорации "Укрбуд" являются ООО "Инвест-Будивныцтво" (33%), ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" (34%), ООО "Форвард Гранд" (33%). Конечными бенефициарами указаны Виктория Гречана, Вадим Копач, Яна Левенец.

Уставный капитал корпорации составляет 50 тыс. грн.