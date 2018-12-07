Экономика

14:30 07.12.2018

Стратегия макропруденциальной политики не будет иметь немедленного влияния на банки

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Стратегия макропруденциальной политики не будет иметь немедленного влияния на банки

Утвержденная в ноябре стратегия макропруденциальной политики Национального банка Украины (НБУ) является позиционным документом, который не будет иметь немедленного влияния на банки.

"Макропруденциальные инструменты внедряются не этим документом, а отдельными решениями правления НБУ. Но мы таким образом заявляем о готовности использовать макропруденциальные инструменты, и это позволяет банкам подготовиться", - сказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, продолжил он, в документе указывается, что макропруденциальная политика появляется как системное явление в НБУ, что центробанк будет проводить системную превентивную работу по своевременной идентификации и эффективному устранению рисков, а не просто реагировать на возникшие вызовы постфактум.

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью отметил, что центробанк уже применяет некоторые указанные в стратегии инструменты, в том числе недавно внедрен коэффициент покрытия ликвидностью (LCR).

"Утверждение стратегии - это констатация того, что мы делаем это системно, а сама по себе стратегия - это такой себе инструмент коммуникации, оформление наших планов и наших действий", - сказал он.

По словам В.Ваврищука, в дальнейшем, если Верховная Рада примет закон о "сплите" функций регулирования небанковского финансового рынка (№2413-а – ИФ), в стратегию могут быть внесены изменения в части фокуса макропруденциальной политики. В то же время концепция и рамки макропруденциальной политики меняться не будут, добавил он.

Полный текст первой части интервью обнародован на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #ваврищук #нбу
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