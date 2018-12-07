Экономика

14:04 07.12.2018

Переговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычу, даже символически

1 мин читать

Переговоры стран-участниц ОПЕК, проходившие утром в пятницу, зашли в тупик, передает агентство Bloomberg со ссылкой на участников заседания.

По словам одного из них, Иран отказался снижать добычу нефти даже чисто символически ради сохранения сделки ОПЕК+.

Ранее Bloomberg сообщал, что Россия и ОПЕК предложили Ирану сократить добычу чисто символически без реального снижения производства нефти для сохранения общей сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти 24 странами.

"Иран должен быть освобожден от всех обязательств по ограничению уровней добычи нефти, пока действуют незаконные санкции (США - ИФ)", - настаивал накануне заседания ОПЕК министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

После провала переговоров самого картеля Б.Зангане встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком, а российский министр затем провел переговоры с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

На текущий момент в Вене стартуют переговоры стран ОПЕК и не-ОПЕК по вопросу продолжения сделки по сокращению добычи.

Теги: #опек #добыча #нефть #иран
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Цены на нефть слабо меняются в ожидании новостей от ОПЕК+

Казахстан согласен пропорционально снижать добычу с ОПЕК+, итоговое соглашение зависит от нескольких стран

ОПЕК обсуждает снижение добычи в рамках ОПЕК+ на 1 млн б/с

ДТЭК улучшил финпоказатели благодаря росту добычи и подорожанию угля в мире

США впервые в новейшей истории стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов

Нефть продолжает падать в ожидании сигналов от ОПЕК+

Страны ОПЕК ещё раз встретятся в пятницу утром в Вене

Нефть немного замедлила падение на данных о запасах в США, Brent выше $59,6 за баррель

ОПЕК не договорилась об объемах сокращения нефтедобычи, обсуждение продолжится в пятницу

Цены на нефть продолжают снижение на ожидании решения ОПЕК+, Brent торгуется у $61 за баррель

ПОСЛЕДНЕЕ

"Ашан Ритейл" открывает третий магазин во Львове

АМКУ оштрафовал "ВС Энерджи Интернешнл Украина" на 1 млн грн

АМКУ проводит опрос рынка Единой базы данных отчетов об оценке

Инвестиции в восстановление аэропорта в Белой Церкви составят от EUR59 млн

Nissan отзывает 150 тыс. автомобилей в Японии из-за нарушений

Порошенко подписал госбюджет-2019

Доллар стабилен в паре с евро, дорожает к остальным валютам в ожидании статданных из США

Страховщики Украины за 10 месяцев увеличили сбор платежей по ОСАГО на 21,4%, выплаты - на 12,5%

Переход банковской системы к дефициту ликвидности не отразится на ее стабильности

"Укрбуд" пока не планирует брать новые недострои в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА