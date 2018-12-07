Экономика

13:21 07.12.2018

Корпорация "Укрбуд" переехала в новый офис в центре Киева

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Корпорация "Укрбуд" переехала в новый офис в центре Киева

Украинская строительная корпорация "Укрбуд" (Киев) 5 декабря официально открыла новый центральный офис с виртуальной комнатой и конференц-залом - восьмиэтажное здание по ул. Пушкинская, 27 в Киеве.

"Это наше помещение, одной из наших компаний. Внутри был старый советский офис, в печальном состоянии конструкции. Мы провели полную реконструкцию, сохранив внешний облик здания. Работы длились около восьми месяцев. Дизайн и частичное выполнение работ осуществила компания AVG, часть – мы и подрядчики", - сообщил заместитель гендиректора компании "Укрбуд Девелопмент" Сергей Бурлаков.

Инвестиции в реконструкцию он не озвучил.

Первый этаж офиса включает виртуальную комнату для панорамной проекции жилых комплексов, находящихся на этапе строительства и конференц-зал Ukrbud Hub для проведения профильных мероприятий для участников рынка.

Кроме того, компания разместила стенд разработчиков системы умного дома CLAP. По словам С.Бурлакова, система будет устанавливаться по умолчанию в новых домах "Укрбуд", при этом ее стоимость не будет учтена в цене "квадратных метров". Как отметил он, разработчик не входит в корпорацию, однако его совладельцем является одна из компаний "Укрбуда".

Согласно данным веб-сайта корпорации "Укрбуд", по состоянию на декабрь 2018 года компания ввела в эксплуатацию 26 проектов жилых комплексов, 23 находятся на стадии строительства.

Согласно данным Единого госреестра, участниками корпорации являются ООО "Инвест-Будивныцтво" (33%), ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" (34%), ООО "Форвард Гранд" (33%). Конечными бенефициарами указаны Виктория Гречана, Вадим Копач, Яна Левенец.

Уставный капитал корпорации составляет 50 тыс. грн.

Теги: #киев #укрбуд
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