Экономика

11:50 07.12.2018

Казахстан согласен пропорционально снижать добычу с ОПЕК+, итоговое соглашение зависит от нескольких стран

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Казахстан согласен на пропорциональное снижение нефтедобычи в рамках новой предполагаемой сделки ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев по итогам переговоров со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

"Мы поговорили с господином аль-Фалихом. Думаю, у нас похожие позиции. Мы согласны сокращать. Нам будет это трудно, но кому сейчас легко?" - сказал он.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения сделки, предлагается всем 24 странам пропорционально снизить нефтедобычу. В случае снижения на 1 млн б/с, каждая страна должна будет снизить добычу примерно на 2% от текущего уровня добычи. Если речь пойдет о снижении на 1,5 млн б/с, то каждому придётся снизиться примерно на 3%.

"Казахстан поддерживает пропорциональное снижение", - сказал К.Бозумбаев.

"Общий процент будет зависеть от нескольких стран. Сейчас Россия выскажет свою позицию, и все понятно будет", - отметил министр.

Теги: #опек #казахстан
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