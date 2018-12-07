Китайский производитель спорттоваров Anta предложил купить финскую Amer Sports за 4,6 млрд евро

Группа китайских инвесторов во главе с Anta Sports Products Ltd., крупнейшим производитель спортивной одежды в КНР, сделала предложение о приобретении финской Amer Sports за 4,6 млрд евро, говорится в пресс-релизе Anta.

Консорциум, в который также входит инвесткомпания FountainVest Partners, готов выплатить акционерам Amer Sports 40 евро за акцию в денежной форме, что означает премию в размере 14% к цене на закрытие торгов в среду.

Amer производит широкий ряд спортивных товаров, включая теннисные ракетки и мячи Wilson и обувь Salomon, а также бейсбольные биты, лыжное снаряжение и одежду для активного отдыха.

Акции Amer Sports в ходе торгов в Хельсинки подорожали на 0,3%. Бумаги Anta Sports в Гонконге подешевели на 1,9%.