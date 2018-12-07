Экономика

11:39 07.12.2018

Китайский производитель спорттоваров Anta предложил купить финскую Amer Sports за 4,6 млрд евро

1 мин читать

Группа китайских инвесторов во главе с Anta Sports Products Ltd., крупнейшим производитель спортивной одежды в КНР, сделала предложение о приобретении финской Amer Sports за 4,6 млрд евро, говорится в пресс-релизе Anta.

Консорциум, в который также входит инвесткомпания FountainVest Partners, готов выплатить акционерам Amer Sports 40 евро за акцию в денежной форме, что означает премию в размере 14% к цене на закрытие торгов в среду.

Amer производит широкий ряд спортивных товаров, включая теннисные ракетки и мячи Wilson и обувь Salomon, а также бейсбольные биты, лыжное снаряжение и одежду для активного отдыха.

Акции Amer Sports в ходе торгов в Хельсинки подорожали на 0,3%. Бумаги Anta Sports в Гонконге подешевели на 1,9%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Казахстан согласен пропорционально снижать добычу с ОПЕК+, итоговое соглашение зависит от нескольких стран

Кабмин пересмотрит "космические" зарплаты руководителей госкомпаний при подписании новых контрактов

Украина за 11 мес. увеличила импорт угля на 10%

ОПЕК обсуждает снижение добычи в рамках ОПЕК+ на 1 млн б/с

Украина за 11 мес. снизила импорт нефти на четверть

Кабмин назначил Мартынюка врио министра аграрной политики и продовольствия

Гройсман анонсировал масштабную проверку облгазов

ДТЭК улучшил финпоказатели благодаря росту добычи и подорожанию угля в мире

Украина за 11 мес. экспортировала электроэнергию почти на $300 млн

ТЭС и ТЭЦ Украины за 10 мес. увеличили потребление угля на 4,3%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА