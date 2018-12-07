Кабмин пересмотрит "космические" зарплаты руководителей госкомпаний при подписании новых контрактов

Кабинет министров Украины будет пересматривать в сторону уменьшения заработные платы руководителей государственных компаний, контракты c которыми в настоящее время завершаются, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Все завершающиеся контракты с высокооплачиваемыми руководителями государственных компаний будут пересматриваться на новых условиях с нормальными заработными платами, а не "космическими". Я ни одного контракта с "космическими" зарплатами не подпишу. То есть сейчас эти контракты заканчиваются, после этого мы будем предлагать абсолютно нормальные и умеренные заработные платы", – сказал он.

Как сообщалось, в июле 2018 года Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях без утвержденного финансового плана.