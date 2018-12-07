Экономика

09:40 07.12.2018

Страны ОПЕК ещё раз встретятся в пятницу утром в Вене

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Страны ОПЕК ещё раз встретятся в пятницу утром в Вене

Страны ОПЕК ещё раз встретятся в пятницу утром в Вене, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.

Министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи подтвердил журналистам эту информацию. Он отметил, что прошедшая встреча ОПЕК "была хорошая, но мы решили продолжить обсуждение завтра".

Представители ОПЕК провели встречу в четверг. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха, по итогам заседания соглашение по сокращению добычи нефти не достигнуто.

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Отвечая на вопрос, достигнут ли консенсус между странами ОПЕК по снижению нефтедобычи, он сказал: "Нет".

Он также отметил, что нет уверенности в достижении соглашения о сокращении нефтедобычи в пятницу. Пока неизвестно, поддержит ли Россия соглашение о сокращении нефтедобычи, добавил Х.аль-Фалих.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане сказал, что встреча стран ОПЕК была "трудная".

Теги: #вена #опек
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