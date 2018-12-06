Рада продлила работу ВСК по исследованию хищений в армии и расширила период изучения материалов

Народные депутаты поддержали продление работы временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений о фактах хищений в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление поддержали 233 народных депутатов на пленарно заседании парламента в четверг.

Таким образом, работа комиссии продлена на 6 месяцев со дня принятия данного постановления.

Вместе с тем расширен период, в рамках которого члены комиссии будут изучать факты хищений в оборонной сфере. Это будет период с 1991-го по 2018 год.

Кроме того, принятым постановление парламент утвердил предварительный отчет ВСК. В нем содержится описание работы, которую провела комиссия. В общих чертах описано состояние ВСУ на момент обретения Украиной независимости, количество личного состава и техники на то время.

Авторы отчета дали краткую оценку ситуации в оборонном секторе и его руководству разных периодов независимости.

"Общая стоимость военного имущества по оценкам некоторых экспертов ориентировочно составляла $89 млрд, что является осторожной оценкой, ведь по обнародованным в СМИ данным по объемам продажи оружия из Украины, только к концу 1994 года Украина экспортировала оружия и военной техники на сумму $32,4 млрд", - сказано в отчете.

В нем также отмечается, что реальную общую стоимость имущества, которое было закреплено за ВСУ после распада СССР невозможно, одна "приблизительная оценка нужна для понимания масштабов хищений".

При этом авторы отчета поясняют, что анализ работы ВСК подтвердил наличие большого объема информации, в том числе являющейся государственной тайной, которая требует дальнейшей основательной проверки и исследования.

Парламент создал ВСК в июне 20018 года на полгода. Возглавляет ее народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.