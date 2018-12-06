Рада приняла закон о внесении изменений в бюджет-2018

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон №9369 с технико-юридическими правками, который вносит изменения в государственный бюджет на 2018 год.

Соответствующее решение поддержали 242 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, правительственный законопроект предполагает перераспределение ряда расходов, в частности увеличение финансирования пенсий на 10,778 млрд грн. При этом предлагается сократить финансирование ряда бюджетных программ.

Помимо этого изменениями в госбюджет Кабмин предлагает перераспределить средства на увеличение финансирования оплаты труда для Вооруженных Сил – на 300 млн грн, для сотрудников прокуратуры – на 100 млн грн, для сотрудников Службы безопасности – на 65 млн грн с учетом введения военного положения.