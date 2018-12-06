Экономика

18:05 06.12.2018

НБУ предлагает оптимизировать законодательство по вопросам санкций

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НБУ предлагает оптимизировать законодательство по вопросам санкций

 Национальный банк Украины (НБУ) направил в комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений свои предложения относительно изменений в законодательство по вопросам санкций.

Согласно сообщению на веб-сайте НБУ, в частности, центральный банк предлагает создать государственный механизм контроля, аналогичный тому, который создал сам Нацбанк еще в 2014 году.

"Мы как орган государственной власти во исполнение закона "О санкциях" создали реальный механизм применения санкций в банковской системе, который эффективно действует уже несколько лет. Считаем, что наш опыт может помочь государству максимально действенно применять санкции в отношении подсанкционных лиц", - цитирует пресс-служба центробанка начальника отдела правового обеспечения банковских услуг юридического департамента НБУ Романа Кармазина.

Как говорится в сообщении, НБУ считает эффективным: самостоятельно или вместе с другими ограничениями применять санкцию "блокирование активов" как одну из самых эффективных в отношении подсанкционных лиц; создать государственный механизм контроля за полным применением санкций, который должен заключаться в определении порядка внедрения и способах контроля за применением санкций к подсанкционным лицам, с применением практик и опыта НБУ и иностранных органов государственной власти (в частности, специально созданного в США органа государственной власти, который применяет санкции, - офиса OFAC Государственного казначейства США); синхронизировать введенные санкции с аналогичными действиями США, ЕС, Канады для достижения максимального эффекта.

НБУ также предложил народным депутатам внести изменения в законодательство, которые позволят государственным органам: не применять ограничения по получению, обработке и передаче персональных данных подсанкционных лиц; ввести правило "50 + 1", которое позволит автоматически применять санкции к лицам, которые контролируют лиц из санкционного списка или находятся сами под контролем лиц из санкционного списка.

Теги: #санкции #нацбанк #закон
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