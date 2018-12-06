Экономика

17:38 06.12.2018

ОПЕК не договорилась об объемах сокращения нефтедобычи, обсуждение продолжится в пятницу

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ОПЕК не договорилась об объемах сокращения нефтедобычи, обсуждение продолжится в пятницу

Заседание ОПЕК в Вене завершилось в четверг без договоренностей об объемах сокращения нефтедобычи, сообщает Reuters со ссылкой на представителя одной из стран картеля.

По его словам, обсуждение продолжится в пятницу вместе со странами, не входящими в ОПЕК.

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла покинул заседание, передают корреспонденты "Интерфакса" из Вены. Для Ливии может быть продлено освобождение от общих договоренностей ОПЕК.

Между тем, по словам источников Bloomberg, переговоры продолжаются в здании секретариата ОПЕК в Вене.

Теги: #опек
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