АМКУ отменой разрешений на согласованные действия "Тедис Украина" намерен устранить барьеры для конкуренции

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отменой ряда разрешений на согласованные действия, выданные в ноябре 2011 года сроком на 10 лет крупнейшему дистрибьютору сигарет "Тедис Украина" (ранее - "Мегаполис-Украина") планирует "открыть" рынок и устранить барьеры для конкуренции.

"Мы отменили собственные решения 2011 года, которыми группе компаний "Мегаполис" (в которую входит и "Тедис") предоставлялись разрешения на согласованные действия. А смысл этих действий в том, что мы, предоставив "Мегаполису" разрешения на заключение с продавцами сигаретного бизнеса соглашений о 10-летней неконкуренции, установили, что рынок дистрибуции сигарет после предоставления нами разрешений был монополизирован "Мегаполисом"/"Тедисом". Сейчас, пока действуют разрешения (до 2021 года), устраняем юридические барьеры для потенциальных конкурентов. Мы не можем заставить конкурентов зайти на этот рынок, но мы можем устранить барьеры для конкуренции, созданные в 2011 году с нашим участием", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в АМКУ.

В ведомстве отметили, что не могут пока назвать долю "Тедис Украина" на рынке в связи с тем, что этот вопрос расследуется в другом деле.

"Мы надеемся, что снятие нами барьеров все-таки откроет рынок, на который вернутся ранее действовавшие на нем оптовые торговцы, которые подвинут "Тедис". После пертурбаций на рынке дистрибуции сигарет в апреле-мае 2017 года, когда у "Тедис" арестовали весь товар на складе, и производители были вынуждены отгружать сигареты другим оптовым покупателям, на рынке появились новые игроки, но действуют ли они сейчас, или это было просто ситуативное решение проблемы, сказать сложно. Вопрос сейчас исследуется", - указали в АМКУ.

Как сообщалось, АМКУ отменил ряд разрешений на согласованные действия, выданные в ноябре 2011 года сроком на 10 лет крупнейшему дистрибьютору сигарет "Тедис Украина".

Согласно решению АМКУ, выдача в 2011 году разрешений принималась при неполном выяснении обстоятельств, на основании информации заявителя по поводу прогнозированных долей, которые "Мегаполис" будет занимать на табачном рынке в результате заявленных концентраций и согласованных действий (не более 35%), при том, что рынок был монополизирован уже в 2013 году.

В результате расследования АМКУ выяснил, что "Мегаполис" в период 2013 года – девяти месяцев 2015 года злоупотреблял монопольным положением на рынке, тогда как согласованные действия, разрешение на которые были выданы комитетом в ноябре 2011 года создали длительные (до ноября 2021 года) барьеры для вступления в монополизированный рынок потенциальных конкурентов. В связи с этим данные решения отменены.

Данное решение может быть обжаловано в Хозяйственном суде города Киева.

АМКУ в конце 2016 года наложил на "Тедис Украина" штраф в размере 431 млн грн за злоупотребление монопольным положением, однако компания обжаловала это решение в суде. Позже Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил необходимость уплаты этого штрафа.

В конце марта 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что в рамках расследования дела "монополиста табачного рынка Украины" проведено более 100 обысков.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина". Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в Украине.

Компания является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляет более 99%.