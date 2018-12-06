Экономика

14:45 06.12.2018

"Запорожсталь" инвестировала около 100 млн грн в капремонт домны №4

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"Запорожсталь" инвестировала около 100 млн грн в капремонт домны №4

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, провел капитальный ремонт доменной печи №4 в соответствии с программой технологической модернизации производственного оборудования, инвестировав в проект около 100 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, в течение 15 суток капремонта выполнена замена бесконусного загрузочного устройства, установлены новые теплообменные аппараты и холодильные плиты, проведен ремонт механизмов оборудования литейного двора, полностью восстановлена огнеупорная футеровка печи.

В ходе работ осуществлено полное техническое обслуживание аспирации литейного двора и подбункерной эстакады, а также газоочистки. После задувки печи системы аспирации и газоочистки работают на максимально продуктивных параметрах, в соответствии с нормами украинского законодательства, - концентрация пыли на выходе - до 20 мг/куб. м.

В пресс-релизе отмечается, что ДП №4 оснащена современными контрольно-измерительными приборами, которые позволяют максимально автоматизировать работу печи в соответствии с лучшими мировыми практиками, производительность домны составляет 1,1 млн тонн чугуна в год.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #инвестиции #запорожсталь
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