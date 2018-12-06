Экономика

14:41 06.12.2018

МЭРТ зарегистрировал индустриальный парк "Сумы"

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) 4 декабря включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков индустриальный парк "Сумы" площадью 17,5 га, инициатором создания которого стал Сумской горсовет.

Согласно информации, обнародованной на сайте министерства в четверг, заявленный срок функционирования парка – 30 лет. На его территории (район завода "Центролит"), согласно предварительным расчетам инициатора, будет создано до 1050 рабочих мест.

Приоритетными видами экономической деятельности названы производство легких металлических упаковок, компонентов к автомобилям, в частности, электротехническое оснащение и приборы; производство изделий из пластмасс; пищепром, а также научно-исследовательская деятельность и другие совместимые отрасли (транспорт и складское хозяйство, в т.ч. подготовка и хранение сельхозпродукции).

В сообщении министерства отмечается, что Сумской горсовет заключил меморандумы с тремя потенциальными участниками индустриального парка - ООО "СИЕЙТИ", АО "Технология" и ООО "Гуала Кложерс Украина" (все – Сумы).

Все три компании входят в одну группу промышленных и аграрных предприятий. Компания "СИЭЙТИ" (SAT) создана в 2014 году, работает на рынке купли-продажи зерновых, масличных и бобовых культур в Сумской области. Сотрудничает с более чем 100 аграрными предприятиями региона и поставляет продукцию 25 компаниям в Украине и за рубежом.

В числе ее совладельцев – Владимир Заяц (65%), Сергей Чижик (25%) и АО "Технология", бенефициарами которой, в свою очередь, являются В.Заяц (70%) и поляк Кшиштоф Гжондзель (30%).

АО "Технология" производит укупорочные и упаковочные материалы, в том числе декоративную оболочку и колпачки для оформления шампанского, этикеточную продукцию, комбинированный материал, полиэтиленовую пленку. Продукция экспортируется в 33 стран мира. Чистый доход компании в 2017 году составил 1,29 млрд грн, чистая прибыль – 241 млн грн.

ООО "Гуала Кложерс Украина" (Сумы) - дочка одного из крупнейших в мире производителей закупорочных изделий (колпачков) Guala Closures. По данным госреестра, нидерландская Guala Closures International B.V. владеет 70% ООО, В.Заяц – 30%.

По информации на сайте МЭРТ, сегодня в Реестр индустриальных парков включены 36 парков (в 2018 году - 9, в 2017 - 13). В 16-и парках выбраны управляющие компании, в пяти - вовлечены участники.

Также в Украине функционируют семь индустриальных парков, из которых пять были созданы до принятия закона "Об индустриальных парках".

В октябре 2016 года Верховная Рада приняла за основу законопроект о налоговых льготах для индустриальных парков, в частности, нулевом налоге на прибыль в первые пять лет, отмене импортной пошлины и пятилетней рассрочке импортного налога на добавленную стоимость (НДС). Согласно данным на сайте парламента, в середине июля этого года этот документ был подготовлен ко второму чтению, однако на голосование еще не выносился.

Теги: #индустриальный_парк #сумы #мэрт
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