За право строительства завода по переработке отходов во Львове борются 5 компаний

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обнародовал на сайте список из пяти компаний, отобранных для участия во втором туре конкурса на строительство завода по переработке отходов во Львове, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В список вошли компании: CONTROL PROCESS S.A. (Польша), EGGERSMANN ANLAGENBAU GMBH (Германия), HELECTOR S.A. (Греция), консорциум MUT-Dogusan (Австрия и Турция) и консорциум WTT-Axis (Нидерланды и Литва).

"В списке пять компаний, которые строили аналогичные комплексы по переработке отходов в странах Европы", - цитирует пресс-служба директора коммунального предприятия "Зелене мисто" Вадима Ноздрю.

Второй тур, по его данным, состоит из двух частей. Сначала участники тендера предоставят свои технические решения. Специальная комиссия проверит их на соответствие техническим заданиям, затем состоится конкурс по цене строительства комплекса.

Как сообщалось, в июне текущего года ЕБРР и Львовский горсовет подписали договор о выделении EUR35 млн на строительство комплекса по переработке отходов во Львове и рекультивацию Грибовичского полигона.

Львовский горсовет выделил для строительства комплекса земельный участок по улице Пластовой, 13, во Львове.