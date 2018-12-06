Насалик предложил повысить цену на энергетический уголь госшахт на 10,5%

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик предложил поднять цену на энергетический уголь государственных шахт на 10,5% – до 2,8 тыс. грн с 2,535 тыс. грн за тонну (без НДС), сообщают "Наші гроші" со ссылкой на протокол совещания министра с представителями энергорынка.

Такое повышение, по словам И.Насалика, позволит улучшить состояние государственных шахт, однако все равно не покроет себестоимость их угольной продукции.

Согласно тексту протокола, потребность украинских ТЭС и ТЭЦ в угле в 2019 году составляет 28,2 млн тонн.