Экономика

14:21 06.12.2018

Насалик предложил повысить цену на энергетический уголь госшахт на 10,5%

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Насалик предложил повысить цену на энергетический уголь госшахт на 10,5%

 Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик предложил поднять цену на энергетический уголь государственных шахт на 10,5% – до 2,8 тыс. грн с 2,535 тыс. грн за тонну (без НДС), сообщают "Наші гроші" со ссылкой на протокол совещания министра с представителями энергорынка.

Такое повышение, по словам И.Насалика, позволит улучшить состояние государственных шахт, однако все равно не покроет себестоимость их угольной продукции.

Согласно тексту протокола, потребность украинских ТЭС и ТЭЦ в угле в 2019 году составляет 28,2 млн тонн.

Теги: #уголь #шахты #цена #минэнергоугля
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