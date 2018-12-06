АМКУ счел тарифы "Укрзализныци" на аренду вагонов рыночными

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) счел тарифы АО "Укрзализныця" на предоставление вагонов в аренду рыночными и не усмотрел в их ценообразовании антиконкурентных действий.

Как отмечается в опубликованном в среду отчете АМКУ, плата за использование вагонов "Укрзализныци" рассчитывается по единой для всех субъектов хозяйствования формуле, составляющие которой не вызывают возражений с точки зрения экономического анализа, а стоимость предоставления в пользование вагонов "Укрзализныци" сопоставима со стоимостью аналогичных вагонов частных операторов.

Также АМКУ подтвердил факт естественной монополии "Укрзализныци" на рынке предоставления в пользование железнодорожного транспорта и почти 100% долю компании на рынке предоставления услуг локомотивов на железнодорожных путях общего пользования (из-за отсутствия необходимой нормативно-правовой базы). В то же время, по мнению АМКУ, на рынке предоставления услуг грузовых железнодорожных вагонов существует конкуренция между "Укрзализныцей" и частными операторами, однако дальнейшему ее развитию препятствует невозможность допуска частных операторов локомотивной тяги на железнодорожные пути общего пользования.

В отчете АМКУ приводятся среднерыночные арендные ставки на грузовые вагоны (с НДС), отраженные согласно данным, предоставленным ассоциацией "Украинский логистический альянс", полученным по результатам опроса 70% участников рынка частных операторов подвижного состава, предоставляющих его в аренду.

Так, по состоянию на 1 сентября 2018 года средняя цена на аренду крытого вагона у частных операторов составляла 753,6 грн, у "Укрзализныци – 817,2 грн; на аренду полувагона у частных – 1102,8 грн, у "Укрзализныци – 720 грн; на аренду зерновоза у частных – 991,2 грн, у "Укрзализныци – 855,6 грн; на аренду окатышевоза у частных – 883,2 грн, у "Укрзализныци – 907,2 грн; на аренду фитинговой платформы у частных – 399,6 грн, у "Укрзализныци – 547,2 грн; на аренду цистерны у частных – 300 грн, у "Укрзализныци – 684 грн.

По состоянию на 1 сентября 2018 года общее количество грузовых ж/д вагонов на рынке Украины по данным АМКУ составило 181 тыс. вагонов, из которых 105,3 тыс (58%) принадлежит "Укрзализныце" и 75,7 тыс. – частным собственникам. При этом, количество рабочих ж/д вагонов составляет всего 132,5 тыс., из них 68,5 тыс (52%) принадлежит "Укрзализныце" и 64 тыс. частным собственникам.

Так, к примеру, в парке "Укрзализныци" 50 тыс. полувагонов, из них рабочих – 33,5 тыс.

По мнению АМКУ, доля "Укрзализныци" на рынке предоставления в аренду вагонов (относительно рабочего парка) составляет: 43% рынка полувагонов, 56% рынка зерновозов, 78% рынка крытых вагонов, 64% рынка цементовозов, 21% рынка цистерн и 54% рынка окатышевозов.

"Развитие конкуренции на рынке перевозок грузов ж/д транспортом сдерживается невозможностью допуска частных операторов локомотивной тяги на ж/д пути общего пользования в результате отсутствия надлежащей нормативно - правовой базы", - подчеркивают в АМКУ.

С целью разрешить сложившуюся ситуацию, в комитете выдвинули следующие предложения: допустить частных операторов локомотивной тяги на ж/д пути общего пользования (требует разработки соответствующей нормативно-правовой базы), принять новую редакции закона Украины "О железнодорожном транспорте" и создать независимого регулятора в области транспорта.

Как сообщалось, в конце ноября 2017 года АМКУ объявил о проведении исследования рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом (в том числе полувагонами). Его целью было названо проверка действий ПАО "Укрзализныця" при обеспечении грузоотправителей полувагонами на соблюдение законодательству о защите экономической конкуренции.