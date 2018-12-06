"Нафтогаз" обязался до конца января-2019 разработать систему контрактов анбандлинга

Международные партнеры и представители "Нафтогаза Украины", "Укртрансгаза" и "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ) 29 ноября в Брюсселе согласовали общий план действий следующих шагов анбандлинга (выделения из "Нафтогаза" деятельности по транспортировке газа), говорится в заявлении Еврокомиссии по итогам встречи вице-президента ЕК Мароша Шефчовича с главой МИД Украины Павлом Климкиным 5 декабря.

"На основе согласованного плана действий "Нафтогаз" обязался разработать к концу января 2019 года в сотрудничестве с МГУ необходимую систему контрактов (contractual framework) для создания сертифицированного оператора газотранспортной системы (TSO) в соответствии с законодательством Украины и Третьим энергетическим пакетом", – отмечается в заявлении.

Согласно ему, эта правовая база должна быть утверждена в первые месяцы 2019 года, что потребует активного участия Кабинета министров для обеспечения полного анбандлинга до 1 января 2020 года.

Еврокомиссия напоминает, что созвала такую встречу высокого уровня после октябрьского совместного письма ЕК, Госдепартамента США, Секретариата Энергетического сообщества, Всемирного банка и ЕБРР, в котором подчеркивалась актуальность анбандлинга.

Согласно заявлению, что М.Шефчович приветствовал решительную приверженность П.Климкина процессу анбандлинга, так как независимый и надежный TSO является краеугольным камнем будущего прозрачного и эффективного газового рынка в Украине и лучшей гарантией для игроков рынка участвовать в устойчивом транзите газа после 2019 года. Вице-президент высоко оценил результаты встречи 29 ноября в Брюсселе о достижении решительного прогресса в процессе анбадлинга в ближайшие месяцы.

"Надеюсь, что эта общая цель и договоренность между украинской стороной и ключевыми стейкхолдерами - поворотный момент. Это дает новую динамику процессу и позволит обеспечить плавную подготовку к созданию нового TSO в Украине к январю 2020 года", – подчеркнул М.Шефчович.

В связи с этим он оценил конструктивное сотрудничество "Нафтогаза", которое необходимо для своевременного и эффективного выполнения плана действий по анбадлингу.

Вице-президент также отметил готовность ЕК содействовать этому процессу в ближайшие недели и в течение всего 2019 года, поскольку он также является ключевым элементом трехсторонних газовых переговоров с РФ.

"Их успешный результат, а именно долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС надежным и коммерчески жизнеспособным способом, имеет первостепенное значение для энергетической безопасности ЕС", – заявил М.Шефчович.

Как сообщалось, представители правительства Украины и руководство "Нафтогаза" имели разные взгляды на процесс анбандлинга, что затягивало его практическую реализацию. Глава правления НАК Андрей Коболев заявлял, что разработанный компанией план анбандлинга позволит завершить процесс до 1 января 2020 года, и настаивал на скорейшем привлечении международного партнера к управлению ГТС.

В то же время перед встречей высокого уровня в Брюсселе директор секретариата Энергетического сообщества (ЭС) Януш Копач (Janez Kopač) подверг критике позицию "Нафтогаза" в этом процессе. По его словам, затягивание анбандлинга со стороны "Нафтогаза" ставит под угрозу заключение нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, и ситуация должна быть решена максимально быстро.

Я.Копач призвал к безотлагательным действиям, чтобы убедить собеседников в Брюсселе, Вашингтоне, Стокгольме в преимуществах украинской ГТС по сравнению с "Северным потоком-2" и отсутствии у Украины двойных стандартов в отношении норм 3-го Энергопакета.

По мнению директора секретариата, таким главным сигналом должен стать реальный анбандлинг, который бы позволил сертифицировать нового оператора ГТС до конца 2019 года, так как предложенные "Нафтогазом" планы по этому вопросу устарели.

Я.Копач заявид, что ЭС совместно со Всемирным Банком, МВФ и Еврокомиссией настаивают на подписании договора о передаче акций между "Нафтогазом" и "Магистральными газопроводами Украины". По его мнрению, это необходимо сделать в первом квартале 2019 года и сопроводить его соответствующим решением Кабинета министров, чтобы он вступил в силу с 1 января 2020 года без каких-либо дополнительных условий.

Директор секретариата ЭС считает, что времени на работу на высоком уровне над новой "дорожной картой" нет, и "Нафтогаз" в состоянии совместно с консультантами подготовить проект такого договора. Он добавил, что ЭС готов подключить свои ресурсы, если срок подготовки превысит две недели, чтобы успеть составить проект до Рождества, а затем сразу приступить к разработке проекта нормативного акта правительства и решения всех необходимых вопросов для сертификации.