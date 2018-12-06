Госгеонедр выставил в "ProZorro. Продажи" первые 10 спецразрешений на нефтегазовые участки

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) выставила в электронной системе "ProZorro. Продажи" первые 10 спецразрешений на пользование нефтегазоносными участками, сообщил и.о. главы Госгеонедр Олег Кирилюк на пресс-брифинге в Киеве в четверг.

"На первый раунд, стартовавший сегодня, предложено 10 участков общей площадью 1,8 тыс. кв. км в шести областях Украины: Полтавской, Харьковской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Луганской, Одесской", - сказал Олег Кирилюк.

Запасы газа на данных десяти участках составляют около 90 млрд куб. м газа, нефти - 16 млн тонн.

Заявление на участие в аукционе подаются в течение 90 дней с момента публикации предложений. Сам аукцион состоится 6 марта 2019 года.

Как отметил О.Кирилюк, девять из десяти лицензий являются сквозными, их начальная стоимость составляет от 4 млн грн до 19 млн грн.

Вносить предложения по продаже на электронных аукционах"Рrozorro. Продажи" специальных разрешений на пользование недрами можно через площадку "Украинской энергетической биржи".

Как сообщалось, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации экспериментального проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. В соответствии с ним продажа спецразрешений осуществляется исключительно через электронные торги.

Экспериментальный проект, целью которого является проверка эффективности открытых электронных аукционов в сфере разрешений на пользование недрами, продлится до 1 декабря 2019 года, после чего Госгеонедр должна предоставить предложения по дальнейшему развитию проекта.