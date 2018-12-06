Экономика

10:54 06.12.2018

Встреча по газу ЕК/РФ/Украина перенесена с декабря на январь по просьбе Еврокомиссии – Новак

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Встреча по газу ЕК/РФ/Украина перенесена с декабря на январь по просьбе Еврокомиссии – Новак

 Возможная дата очередных трехсторонних консультаций по газу между Россией, Украиной и Европейской комиссией перенесена с декабря на вторую половину января будущего года по просьбе Брюсселя, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Вчера мы говорили с еврокомиссаром (Марошем - ИФ) Шефчовичем. По его предложению встреча перенесена на январь месяц. Планировалось встретиться 11 декабря. Сейчас от еврокомиссии прозвучало предложение перенести встречу на вторую половину января. До этого будет экспертная встреча. В декабре пока не будет встречи", - сказал А.Новак, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В последнее время наметилась активизация контактов представителей и России, и Украины с европейскими политиками по газовой тематике.

В конце ноября министр энергетики РФ Александр Новак по телефону обсудил с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером "дальнейшие перспективы транзита российского газа через территорию Украины".

В начале декабря глава "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер обсуждал с послом Европейского союза в РФ, главой представительства ЕС в РФ Маркусом Эдерером проект "Северный поток 2".

В среду в Брюсселе с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем встречался глава МИД Украины Павел Климкин.

Теги: #встреча #рф #украина #газ #ес
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