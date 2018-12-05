"Укргазвыдобування" вводит в пробную эксплуатацию 4-е в 2018г месторождение в Харьковской области

АО "Укргазвыдобування" работает над открытием четвертого в 2018 году газового месторождения в Харьковской области, сообщила пресс-служба компании.

Речь идет, в частности, о подготовке обустройства скважины и введении ее в пробную эксплуатацию.

По оценкам Украинского научно-исследовательского института природных газов, фактические запасы месторождения составляют не менее 400 млн куб. м, перспективные ресурсы – 3,7 млрд куб. м.

"Открытие месторождения произошло в ноябре 2018 после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам анализа геологического строения площади. Геологическую модель месторождения была построена с использованием программного комплекса Petrel Schlumberger", – отмечено в сообщении.

Ранее в этом году УГВ было открыто в Харьковской области три новых месторождения на тех участках недр, спецразрешения на которые были получены до 2017 года. В целом перспективные ресурсы четырех новых месторождений составляют 8,2 млрд куб. м газа.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Стратегия УГВ 20/20 предусматривает наращивание добычи газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020 году.