Цена Brent подскочила до $63,29 за баррель на сигналах от ОПЕК+, но затем сократила рост

Цены на нефть подскочили в среду на информации о том, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти, однако затем сократили рост.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 кв выросла на $0,12 (0,19%) - до $62,2 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,14 (0,26%) - до $53,39 за баррель.

В ходе сессии цена Brent поднималась до $63,29 за баррель, WTI - до $54,44 за баррель.

Министр нефти Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи выразил уверенность в том, что ОПЕК сможет в четверг договориться о сокращении добычи нефти.

Мониторинговый комитет ОПЕК+, по его словам, рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода - до конца июня 2019 года. Сокращение возможно от уровня добычи нефти в сентябре-октябре 2018 года, заявил он.

М.Хамад аль-Румхи отметил, что у участников картеля есть время, чтобы к завтрашнему дню договориться о необходимых объемах снижения добычи. При этом не исключено, что сокращение достигнет 1 млн баррелей нефти в сутки, цитирует министра Bloomberg.

О необходимости сокращения добычи заявили в среду министры нефти Нигерии и Эквадора.

Министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву отметил, что государствам ОПЕК+ стоит сократить добычу. "Очевидно, что добыча должна быть снижена, но на сколько - не знаю", - сказал он.

Министр нефти Эквадора Карлос Перес также заявил, что не готов сказать, каким должен быть объем сокращения добычи ОПЕК+.

По его словам, Эквадор устроила бы цена нефти на уровне $58 за баррель. В настоящее время страна добывает порядка 515 тыс. баррелей в сутки (б/с), сказал он.