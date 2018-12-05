Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $62,72 за баррель

Цены на нефть перешли к росту в ходе очень волатильной сессии в среду в ожидании новых сигналов от ОПЕК.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 кв выросла на $0,64 (1,03%) - до $62,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,65 (1,22%) - до $53,9 за баррель.

В среду в Вене проходит заседание объединенного мониторингового комитета ОПЕК+, встреча ОПЕК назначена на 6 декабря.

Цены на нефть демонстрировали существенное снижение ранее в ходе торгов на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, по словам которого, пока слишком рано утверждать, что ОПЕК+ снизит нефтедобычу. Глава Минэнерго РФ Александр Новак, встретившийся в среду с Х. аль-Фалихом, охарактеризовал эту встречу, как "хорошую".

Нефть начала дорожать после старта заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

Министерский комитет по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ не обсуждал вопрос о сокращении добычи нефти, заявил "Интерфаксу" министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан. По его словам, на заседании речь шла о текущей ситуации на мировых рынках нефти. "Поверьте, ничего такого (снижения добычи - ИФ) не обсуждалось, были только дискуссии и лекция", - сказал он.

По его словам, все основные вопросы будут обсуждаться 6 декабря на заседании ОПЕК.

Тем временем, президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что надеется на сохранение странами ОПЕК прежнего уровня поставок нефти на мировой рынок. "Надеюсь, ОПЕК сохранит поставки нефти неизменными, без ограничения. Мир не хочет видеть более высокие цены на нефть и не нуждается в них", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Согласно данным S&P Global Platts, опубликованным в среду, страны ОПЕК увеличили производство нефти в ноябре на 40 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 33,08 млн б/с.

Иран сократил добычу до уровня ниже 3 млн б/с из-за американских санкций, отмечают в S&P Global Platts. Саудовская Аравия, согласно этим данным, увеличила добычу в прошлом месяце на 350 тыс. б/с, ОАЭ - на 130 тыс. б/с.