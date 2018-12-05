Судозавод "Океан" готовит программу сотрудничества с европейскими инвесторами по организации полнокомплектного крупнотоннажного судостроения в Украине

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (НСЗ) отрабатывает программу сотрудничества с европейскими инвесторами по организации на мощностях предприятия строительства полнокомплектных крупнотоннажных суден.

Об этом сообщил в интервью изданию "Судоремонт и судостроение" новый собственник судозавода, владелец ООО "Торговый дом "Аннона" (Николаев) Игорь Волошин.

"Наша стратегическая задача – полнокомплектное судостроение…Рассчитываем это сделать, в том числе, с помощью наших европейский партнеров, которые рассматривают возможность весьма значительных, до миллиарда, не гривен, инвестиций…Они из Скандинавии, но назвать их, по понятным причинам, не могу", - сказал он, заметив: "Сейчас важно преодолеть негативный фон, сопровождавший "Океан" много лет".

В этой связи И.Волошин уточнил, что судозаводу удалось сохранить костяк коллектива, включая очень сильный отдел главного технолога, который, по его словам, должен стать базой для создания при "Океане" собственного полноценного конструкторского бюро (КБ).

"Сегодня на заводе трудится более 400 человек. Средняя зарплата, до выплаты налогов – около 15 тыс. грн. Судосборщики и сварщики, аналогично, получают в районе 20 тыс. грн… Рассчитываем, что со становлением предприятия сможем создать условия, которые покажутся привлекательными корабелам, ныне работающим на западных верфях", - отметил он, уточнив: по результатам продажи на НСЗ "Океан" также готовится погашение задолженности по зарплате в размере около 90 млн грн.

Напомнив, что судозавод куплен на открытых торгах, И.Волошин сказал: "Мы должны доказать, что европейское судостроение возможно и в Украине".

По словам И.Волошина, призводственная программа НСЗ "Океан на самую ближайшую перспективу включает, в первую очередь, работы по судоремонту. "Начинаем, естественно, с судоремонта…Сейчас перерабатываем более 1200 тонн стали ежемесячно", - уточнил он.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го - "Судостроительный завод "Океан") специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО "НСЗ "Океан" по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому ООО "Консалтинг-Гамма" (Кривой Рог Днепропетровской обл.). В сентября 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на движимое и недвижимое имущество ПАО "НСЗ Океан" и передал его на ответственное хранение директору ООО "Океан-Судоремонт", президенту ПАО НСЗ "Океан" в 2010-2011 гг. Леониду Шумило. Экс-менеджера судозавода ранее подозревали в связях со структурами, подконтрольными экс-министру энергетики РФ (2001-2004) Игорю Юсуфову: оффшорами Olympus Investments и Zonel Operations Ltd. В ноябре того же года Апелляционный суд Киева отменил это решение. В то же время генпрокурор Юрий Луценко в сентябре 2017 года заявлял о намерении вернуть в госсобственность завод "Океан".

3 декабря по итогам второго повторного открытого аукциона ЦИК ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" при стартовой цене в 1,1 млрд грн был продан за 122,2 млн грн ООО "Торговый дом "Аннона". Прошедший аукцион по продаже НСЗ "Океан" - уже третий за последние три месяца. Ранее, 21 сентября судозавод был выставлен на открытые торги по стартовой цене 1,82 млрд грн - сумме признанных кредиторских требований. Затем на повторный аукцион 8 октября - по сниженной, согласно закону, на 20% стартовой цене в 1,45 млрд грн. Оба аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок.

Согласно ранее озвученным оценкам участников рынка, интерес к активам НСЗ "Океан" проявляли как зарубежные, так и украинские потенциальные покупатели: судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.