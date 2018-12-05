Кабмин поддержал инициативу МЭРТ о выборе нового исполнителя оборонной госпрограммы "корвет"

Правительство поддержало предложение Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) о пересмотре состава исполнителей государственной целевой оборонной программы "Корвет" на 2011-2028 гг. по созданию многоцелевых боевых кораблей класса "корвет" в интересах ВМСУ.

Проект соответствующего постановления кабинета министров "О внесении изменений в дополнение 1 к государственной целевой оборонной программе "корвет" по проекту 58250", утвержден на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения.

Как следует из имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" пояснительной записки к проекту документа, необходимость пересмотра участников госпрограммы "корвет" обусловлена банкротством и открытием ликвидационной процедуры ПАО "Черноморский судостроительный завод" (Николаев), выступающего головным исполнителем госпрограммы. Принятие постановления позволит реализовать закрепленное в отчете ГАСУ от 8 декабря 2017 года предложение, и провести выбор нового исполнителя госпрограммы, отмечается в документе.

Как сообщалось, в рамках заключенного в 2009 году с Минобороны контракта, в 2012 году на мощностях ПАО ЧСЗ, входящего в cудостроительный субхолдинг SMG "Смарт-холдинга" бизнесмена Вадима Новинского, было начато строительство первого украинского корвета "Владимир Великий". В ноябре 2011 года прежнее правительство утвердило государственную оборонную программу "корвет" сроком до 2021 года и объемом 16,1 млрд грн, по строительству на мощностях ЧСЗ в интересах ВМСУ 4-х кораблей класса "корвет". Реализация госпрограммы была фактически остановлена в условиях новой военно-политической ситуации в стране в 2014 году.

В ноябре 2017 года правительство утвердило новую редакцию госпрограммы сроком до 2028 года общим объемом 31,93 млрд грн. Сдача головного корабля заказчику, планируемая ранее на 2016 год, намечена на 2022 год. До 2028 года планируется построить четыре корвета.

Согласно данным SMG, техническая готовность законсервированного корвета "Владимир Великий" оценивается в 17%. Хозяйственный суд Николаевской области 3 июля 2018 года признал банкротом ПАО "ЧСЗ" и открыл ликвидационную процедуру судозавода.

Основной целью госпрограммы "корвет" определено строительство кораблей класса "корвет" для обеспечения способности отражения ВМСУ вооруженной агрессии, сдерживания угроз национальной безопасности и защиты интересов государства.

Как отмечается в новой редакции госпрограммы "проблема состоит в необходимости преодоления транснациональных угроз в Черноморско-Азовском регионе, обусловленных аннексией Российской Федерацией Автономной Республики Крым и утратой военно-морского потенциала Украины".

Ранее планировалось, что в общем объеме кооперации по программе доля зарубежных поставщиков вооружений составит около 20%. В число зарубежных партнеров входили европейские DCNS, MBDA, EuroTorp.