Экономика

17:16 05.12.2018

УКАБ совместно с другими членами Общественной коалиции обратились с заявлением против продления моратория на землю

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УКАБ совместно с другими членами Общественной коалиции обратились с заявлением против продления моратория на землю

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) совместно с другими членами Общественной коалиции обратились с открытым заявлением против продления моратория на куплю-продажу сельскохозяйственных земель.

Согласно сообщению УКАБ, мораторий на куплю-продажу земель сельхозназначения не только блокирует развитие украинской экономики, но и, по определению Европейского суда по правам человека, в своем нынешнем виде нарушает конституционные права украинских граждан.

В ассоциации указывают со ссылкой на принятое решение ЕСПЧ от 22 мая 2018, что механическое продления моратория может привести к колоссальным финансовым убыткам из-за массовых исков в ЕСПЧ.

"По оценкам юристов, объем возмещений для каждого из следующих истцов может достигать от EUR2 тыс. до EUR75 тыс.", - отметили в УКАБ.

В ассоциации указали, что Украине грозят серьезные имиджевые потери в связи с тем, что массово нарушаются права человека и не действуют законы (ведь решение ЕСПЧ является обязательным к исполнению).

"Все причастные к сохранению статус-кво относительно моратория депутаты и чиновники должны быть готовы к тому, что отвечать придется персонально. Об этом свидетельствует ст.382 Уголовного кодекса Украины, где в п.4 прямо сказано, что "умышленное неисполнение должностным лицом решения Европейского суда по правам человека наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет", - заметили в УКАБ.

Участники коалиции призывают: председателя Верховной Рады - не выносить на голосование законопроекты на продление моратория как нарушающие конституционные права граждан и не подписывать такой закон в случае его принятия; президента - ветировать закон о продлении моратория в случае его принятия; премьер-министра - внести до 7 декабря на рассмотрение парламента закон об обороте земель или заявить о поддержке одного из уже внесенных.

По состоянию на 5 декабря в Верховной Раде зарегистрировано 10 законопроектов касательно моратория на землю: №9355-9, 9355-8, 9355-7, 9355-6, 9355-5, 9355-4, 9355-3, 9355-2, 9355-1, 9355.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю была создана 21 июня 2018 года. Среди инициаторов и членов коалиции - Украинский клуб аграрного бизнеса, Центр экономической стратегии, Независимая ассоциация банков Украины, Украинский Хельсинский союз за права человека, Ассоциация "Укрсадпром", Союз украинских предпринимателей, Семенная ассоциация Украины, Стратегическая группа советников по поддержке реформ (SAGSUR), Новая Страна, CASE Украина, Dragon Capital, VoxUkraine, ОО "State Watch", ВО "Федерация работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины", Украинское общество экономических свобод, Центр эффективного законодательства.

Теги: #земля #мораторий #укаб
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