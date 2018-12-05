Экономика

15:15 05.12.2018

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 19,1 млн тонн зерновых

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Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 5 декабря экспортировала 19,050 млн тонн зерновых и зернобобовых, что почти на 9,2% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 9,5 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя, 6,2 млн тонн кукурузы.

Также на указанную дату экспортировано 98,6 тыс. тонн муки.

Кроме того, в Украине завершается уборка урожая-2018: украинские аграрии намолотили 69,3 млн тонн зерна с площади 14,6 млн га (99% от прогноза) при урожайности 47,4 ц/га. Урожай зерновых в Украине уже превысил исторический максимум.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. Экспорт зерновых 2018/2019 прогнозируемо составит 42,5 млн тонн. Урожай зерновых в Украине в 2017 году составил 62 млн тонн.

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Интерфакс-Украина
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