Рыночная стоимость отдельных активов коммерческой недвижимости может вырасти вдвое в перспективе 2-3 лет

Рыночная стоимость отдельных объектов коммерческой недвижимости может вырасти вдвое в следующие два-три года, считает управляющий директор Colliers International в Украине Александр Носаченко.

"Нынешняя стоимость активов – это очень дешево. Участники рынка в перспективе следующих двух-трех лет ожидают увеличения рыночной стоимости объектов коммерческой недвижимости. Если ничего драматического не будет происходить с нашей страной и экономикой, в частности, через три года в отдельно взятых случаях мы можем получить стоимость вдвое выше той, которую заплатили покупатели", - сказал он во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам эксперта, учитывая сравнительно невысокие цены на активы, сейчас выгодное время для приобретения качественных объектов недвижимости: некоторые инвесторы "торопятся закрывать сделки".

А.Носаченко полагает, что в средне- и долгосрочной перспективе, доля иностранных инвесторов на украинском рынке будет увеличиваться. При этом международные инвесторы рассматривают в большей степени готовые объекты ниже рыночной стоимости, с удачной локацией, со стабильным денежным потоком, качественным наполнением арендаторов с долгосрочными договорами.

"Это хорошее время для приобретения лучших объектов. В текущем году были проданы очень качественные объекты. Массового появления лучших объектов не будет, рынок очень ограничен. Я не вижу тенденции к тому, чтобы банки повально избавлялись от качественного залогового имущества. Сегодня не так просто найти хороший и беспроблемный объект, который имеет тенденцию к увеличению своей стоимости", - отметил эксперт.

Среди основных объектов, проданных в 2018 году Colliers International отмечает: БЦ Horizon Park (GLA: 69 тыс. кв. м, Киев), ТРЦ Sky Park (GLA 30 тыс. кв. м, Винница), складские комплексы по ул. Объездная дорога, 8 и 68, (Бровары Киевской обл.), офисное здание по ул. Большая Васильковская, 98 (GLA 9 тыс. кв. м, Киев), офисное здание по ул. Ковпака, 29 (GLA 6,3 тыс. кв. м, Киев), офисное здание по ул. Большая Васильковская, 100 (часть БЦ "Торонто", GLA 5,5 тыс. кв. м, Киев).

Из значимых для инвестиционного рынка событий компания также отмечает процесс продажи одного из самых крупных и лучших объектов торговой недвижимости - ТРЦ Ocean Plaza (GLA 72,2 тыс. кв. м).

ГК Dragon Capital остается крупнейшим инвестором в недвижимость на украинском рынке.

Как сообщалось, Dragon Capital совместно с соинвесторами за три года инвестировали в покупку объектов коммерческой недвижимости в Украине около $400 млн