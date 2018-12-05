Экономика

15:00 05.12.2018

Порты "Бердянск" и "Мариуполь" вдвое сократили грузопоток и вынуждены сокращать штат из-за действий России в Керченском проливе - Омелян

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Порты "Бердянск" и "Мариуполь" вдвое сократили грузопоток и вынуждены сокращать штат из-за действий России в Керченском проливе - Омелян

Украинские порты Азовского моря сократили грузопоток более чем в два раза, вынуждены перейти на четырехдневную рабочую неделю и сокращать сотрудников, написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Как мы и ожидали, Москва осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря по древнему принципу Кремля: "хочу/не хочу"... В результате такого подхода, два украинских порта потеряли более чем вдвое грузопоток, вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сокращать работников", - написал министр.

Он подчеркнул, что Мининфраструктуры работает с союзниками по антироссийской коалиции над возвратом оккупированных территорий, освобождением захваченных моряков и кораблей, восстановлением международного права и прекращением экономической блокады Азовского региона Украины.

По данным Мининфраструктуры, по состоянию на утро среды на проход по Керч-Еникальскому каналу ожидало 29 судов, из них 16 в порты, два из портов и еще 11 стоит у портовых причалов.

С 25 ноября канал прошли 10 судов в порты и 16 из портов.

Как сообщалось со ссылкой на АМПУ, украинские морские порты "Бердянск" и "Мариуполь" могут увеличить перевалку грузов на 800 тыс. тонн в год в случае прекращении противоправных действий со стороны России.

Ранее Мининфраструктуры сообщило о разблокировании Керченского канала. Так, по состоянию на 3 декабря 2018 года прохода через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море на вход ожидали 17 судов, на выход - одно, еще девять судов находились у причалов портов.

До этого Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины сообщало, что в Черном и Азовском морях зафиксированы аварии морских судов вследствие блокирования РФ Керченского пролива. Утром 25 ноября РФ заблокировала проход по Керченскому проливу для украинского буксира "Яны Капу", двух катеров "Бердянск", "Никополь" и захватила эти суда с экипажами.

Теги: #омелян #россия #грузопотоки
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