Fitch ожидает трех повышений ставки ФРС в 2019г и ни одного подъема от ЕЦБ

Международное рейтинговое агентство Fitch Rating отмечает замедления темпов роста мировой экономики, при том что разница в темпах роста между различными регионами становится более явной, говорится в прогнозе компании Global Economic Outlook.

"Реальный подъем экономики еврозоны снова не оправдал прогнозы, мировая торговля замедляется, а снижение темпов роста в Китае теперь является не прогнозом, а фактом", - заявил старший экономист Fitch Брайан Култон.

Агентство прогнозирует, что рост глобального ВВП в 2018 году достигнет пика на уровне 3,3% и замедлится до 3,1% в 2019 году и до 3% в 2020 году.

В США Fitch ожидает ослабления роста в следующем году до 2,6% по сравнению с ожидаемыми 3% в 2018 году. При этом темпы все равно останутся выше среднего ввиду налоговых стимулов и высокой занятости, что позволит Федеральной резервной системе (ФРС) еще трижды повысить ставку в течение 2019 года.

Тем временем прогнозы для еврозоны на текущий и следующий год были ухудшены до 1,9% и 1,7% соответственно по сравнению с ожидавшимися в сентябре 2% и 1,8%. Низкие темпы роста в сочетании со слабой инфляцией убедят Европейский центральный банк (ЕЦБ) отложить начало повышения ставок до 2020 года, тогда как раньше Fitch прогнозировало, что это случится уже в 2019 году.