Венесуэла и Иран могут получить освобождения от сокращений нефтедобычи, считает министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

"Посмотрим насчет Ливии и Нигерии", - сказал он журналистам.

По оценкам ОПЕК+, в следующем году переизбыток нефти на рынке может составить 1-1,4 млн баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия в минувшие выходные договорились продлить соглашение о снижении нефтедобычи, заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия и Саудовская Аравия с июля нарастили добычу примерно на 1 млн б/с, превысив установленные соглашением квоты и даже уровни, с которых они сокращали добычу. И если речь идет о продлении сделки, то, по идее, другие участники соглашения будут настаивать на том, чтобы именно Россия и Саудовская Аравия снизили добычу. Об объемах и механизмах снижения еще предстоит договориться.

Очевидно, что Иран будет добиваться для себя исключений из ограничений в добыче, пока в отношении него действуют санкции США, впрочем, добыча Ирана может снизиться и так, ведь освобождения действуют только полгода, но это дает ему право в будущем требовать наращивания добычи.

Венесуэла также рассчитывает при поддержке Китая и России нарастить добычу на 1 млн б/с в следующем году, вернувшись на свои докризисные 2 млн б/с.

Саудовская Аравия рассчитывает уговорить Ливию и Нигерию, которым в прошлый раз было разрешено не снижать добычу, в этот раз поучаствовать в ограничениях. Ливия уже заявила, что рассчитывает снова добиться исключений.