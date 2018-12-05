НБУ зарегистрировал банковскую группу Укрэксимбанк

Национальный банк Украины (НБУ) признал банковскую группу Укрэксимбанк, в состав которой входят ПАО "Государственный экспортно-импортный банк" (Укрэксимбанк) и ООО "Эксимлизинг" (оба - Киев), сообщается на веб-сайте центробанка.

Контролером банковской группы является Укрэксимбанк.

Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов (163,956 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 82 действовавших в стране банков.