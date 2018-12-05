Экономика

10:51 05.12.2018

Экс-глава CBS Лесли Мунвз может лишиться $120 млн выходного пособия

1 мин читать

Бывший главный исполнительный директор и председатель совета директоров медиакомпании CBS Corp. Лесли Мунвз может остаться без выходного пособия в размере до $120 млн, пишет The New York Times.

Как следует из подготовленного советом директоров отчета, руководство компании планирует отказать бывшему главе в выплате пособия из-за того, что тот "неоднократно вступал в крайне неподобающие сексуальные отношения без согласия другой стороны как на рабочем месте, так и вне компании".

Юристы, проводившие внутреннюю проверку, провели четыре беседы с Л.Мунвзом и заключили, что он "временами уклонялся от ответов и скрывал правду, а также намеренно лгал о своих противоправных сексуальных связях".

Л.Мунвз ушел в отставку в сентябре в связи с обвинениями в непристойном поведении после того, как более десятка женщин обвинили его в таких действиях в период с 1980 по 2000 год. Также они заявили, что он угрожал тем, кто отвечал отказом на его приставания. Глава CBS признал связь с тремя из шести указанных женщин, однако сказал, что все происходило по обоюдному согласию и без каких-либо угроз.

68-летний Л.Мунвз проработал в CBS в общей сложности почти 24 года, из них последние 12 лет на посту CEO. Он считался одной из самых влиятельных персон в американском медиабизнесе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" сняла ограничение подключений к онлайн-системе продажи билетов

Цена палладия превысила стоимость золота впервые за 16 лет

Набсовет Креди Агриколь Банка возглавил заместитель гендиректора Credit Agricole

Сервис такси Uklon намерен занять 20-25% рынка столицы Кении за 2 года

Европейские фондовые индексы снизились во вторник, подешевели акции автопроизводителей

Акционеры японской фармкомпании Takeda одобрили покупку ирландской Shire на $62 млрд

Namsen Limited бизнесмена Веревского увеличила долю в "Кернеле" до 39,93%

"Укргазвыдобування" оспаривает в суде принудительный выкуп у него акций "Укргаздобычи" компанией Новинского

ЕБРР и IFC предоставят финподдержку для модернизации теплоэнергетического комплекса Киева

"Укрзализныця" назначила новый поезд Киев-Лисичанск с 9 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА