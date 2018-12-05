"Укрзализныця" сняла ограничение подключений к онлайн-системе продажи билетов

АО "Укрзализныця" стабилизировала онлайн-систему продажи билетов и сняла ограничение в 140 сессий в секунду после обработки всех запросов от клиентов, не получивших подтверждения своих операций за период с 14:00 до 20:00 4 декабря.

"Клиенты, совершившие оплату до 19 часов, сделки которых были подтверждены банком, начинают получать свои билеты на указанные электронные ящики. В случае неподтверждения сделки банком, средства возвращаются на счета клиентов", - отмечается в сообщении компании в среду.

В то же время сайт продажи билетов продолжает работать с перебоями.

В "Укрзализныце" также заявили об открытии продажи билетов на поезда, отправляющиеся после 20 октября, после реализации которых компания начнет назначение дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников.

Как сообщалось, "Укрзализныця" ограничивала онлайн-систему продажи билетов из-за шестикратного увеличения нагрузки, сайт работал с перебоями.

Ранее компания открыла продажу на билеты после 20 декабря на 70% круглогодичных поездов.