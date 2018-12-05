Экономика

10:32 05.12.2018

Набсовет Креди Агриколь Банка возглавил заместитель гендиректора Credit Agricole

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Председателем наблюдательного совета Креди Агриколь Банка (Киев) стал Станислас Риб вместо Франсуа Пиншона.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, такое решение принял его единственный акционер 3 декабря.

С.Риб является заместителем генерального директора по вопросам международного розничного бизнеса и коммерческого банкинга Credit Agricole (Франция).

Креди Агриколь Банк (ранее - Индэкс-Банк) основан в 1993 году. Единственным его акционером является Credit Agricole S.A. (Франция).

Согласно данным Нацбанка Украины, Креди Агриколь Банк на 1 октября 2018 года по размеру общих активов занимал 10-е место (35,543 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков.

Теги: #агриколь
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