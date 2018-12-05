Сервис такси Uklon намерен занять 20-25% рынка столицы Кении за 2 года

Украинский онлайн-сервис заказа такси Uklon (ООО "Уклон", Киев) планирует занять 20-25% рынка столицы Кении Найроби в течение двух лет.

"В данный момент мы на этапе исследования данного рынка. Мы видим его большой потенциал", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" операционный директор компании Сергей Смусь.

Среди причин, по которым был выбран Найроби, он отметил приемлемую стоимость выхода на рынок, быстро растущее молодое население, присутствие на рынке конкурентов, разогревших его, и статус английского языка как официального.

"Следующий город – Лагос (крупнейший город Нигерии – ИФ)", – описал дальнейшие планы международного расширения С.Смусь.

Как сообщалось, Uklon планирует выйти на международный уровень, запустив свой сервис в Найроби в первом полугодии 2019 года. В настоящее время сервис Uklon доступен в таких городах как Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Запорожье, Сумы, Чернигов и Белая Церковь.

В соответствии с госреестром, владельцем ООО "Уклон" является Виталий Дятленко. Компания в 2017 году увеличила выручку в 2,1 раза – до 49,48 млн грн, однако ее чистая прибыль сократилась в 2,5 раза – до 3,3 млн грн. Первое полугодие этого года "Уклон" завершил с чистой прибылью почти 8 млн грн при выручке 37,63 млн грн.