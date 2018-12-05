Экономика

09:48 05.12.2018

Сервис такси Uklon намерен занять 20-25% рынка столицы Кении за 2 года

1 мин читать

Украинский онлайн-сервис заказа такси Uklon (ООО "Уклон", Киев) планирует занять 20-25% рынка столицы Кении Найроби в течение двух лет.

"В данный момент мы на этапе исследования данного рынка. Мы видим его большой потенциал", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" операционный директор компании Сергей Смусь.

Среди причин, по которым был выбран Найроби, он отметил приемлемую стоимость выхода на рынок, быстро растущее молодое население, присутствие на рынке конкурентов, разогревших его, и статус английского языка как официального.

"Следующий город – Лагос (крупнейший город Нигерии – ИФ)", – описал дальнейшие планы международного расширения С.Смусь.

Как сообщалось, Uklon планирует выйти на международный уровень, запустив свой сервис в Найроби в первом полугодии 2019 года. В настоящее время сервис Uklon доступен в таких городах как Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Запорожье, Сумы, Чернигов и Белая Церковь.

В соответствии с госреестром, владельцем ООО "Уклон" является Виталий Дятленко. Компания в 2017 году увеличила выручку в 2,1 раза – до 49,48 млн грн, однако ее чистая прибыль сократилась в 2,5 раза – до 3,3 млн грн. Первое полугодие этого года "Уклон" завершил с чистой прибылью почти 8 млн грн при выручке 37,63 млн грн.

Теги: #uklon
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-глава CBS Лесли Мунвз может лишиться $120 млн выходного пособия

"Укрзализныця" сняла ограничение подключений к онлайн-системе продажи билетов

Цена палладия превысила стоимость золота впервые за 16 лет

Набсовет Креди Агриколь Банка возглавил заместитель гендиректора Credit Agricole

Европейские фондовые индексы снизились во вторник, подешевели акции автопроизводителей

Акционеры японской фармкомпании Takeda одобрили покупку ирландской Shire на $62 млрд

Namsen Limited бизнесмена Веревского увеличила долю в "Кернеле" до 39,93%

"Укргазвыдобування" оспаривает в суде принудительный выкуп у него акций "Укргаздобычи" компанией Новинского

ЕБРР и IFC предоставят финподдержку для модернизации теплоэнергетического комплекса Киева

"Укрзализныця" назначила новый поезд Киев-Лисичанск с 9 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА