Экономика

09:48 05.12.2018

Европейские фондовые индексы снизились во вторник, подешевели акции автопроизводителей

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Европейские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник в связи с ослаблением оптимизма трейдеров в отношении перспектив торговых переговоров США и Китая, оказавшего существенную поддержку рынкам накануне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам торгов на 0,76% - до 358,43 пункта.

Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,56%, французский CAC 40 - на 0,82%, германский DAX - на 1,14%, испанский IBEX 35 - на 1,28%, итальянский FTSE MIB - на 1,37%.

Энтузиазм, с которым трейдеры восприняли новость о "перемирии" в торговой войне США и Китая, постепенно сходит на нет. Эксперты отмечают, что сигналы, которые поступают от администрации президента США Дональда Трампа, являются разнонаправленными, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, Д.Трамп назначил ответственным за проведение торговых переговоров с Китаем торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, занимающего жесткую позицию в отношении КНР. Так, в 2001 году Р.Лайтхайзер выступал против вхождения Китая в ВТО, а уже позднее настаивал на введении дополнительных пошлин для китайских товаров.

С другой стороны, американский президент говорит о важных шагах, сделанных главами двух государств на пути к преодолению торгового спора. "Моя встреча в Аргентине с председателем КНР Си Цзиньпином была удивительной. В отношениях с Китаем сделан большой шаг вперед", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

Пекин воздерживается от каких-либо комментариев, он так и не подтвердил заявление Д.Трампа о готовности КНР снизить тарифы на импорт автомобилей.

Укрепление евро и фунта стерлингов относительно доллара США оказало дополнительное давление на европейский рынок.

Советник высшего суда ЕС Мануэль Кампос Санчес-Бордона заявил во вторник, что Великобритании должно быть разрешено отозвать уведомление о выходе из Евросоюза.

"Генеральный адвокат Кампос Санчес-Бордона предполагает, что ЕС должен будет объявить о том, что статья 50 (Лиссабонского договора - ИФ) позволяет в одностороннем порядке отзывать решение о выходе из ЕС", - говорится в заявлении суда.

Среди акций британских компаний лидерами снижения во вторник стали бумаги British American Tobacco (-1,3%), Glencore (-1,3%), BAE Systems (-5,5%)/

Стоимость акций британского производителя алкоголя Diageo поднялась на 0,9%, Royal Dutch Shell - на 0,1%.

Котировки бумаг автопроизводителей опустились по итогам торгов после скачка накануне. Акции Volkswagen подешевели на 3,1%, Daimler - на 2,8%, BMW - на 2,1%.

Цена бумаг итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena упала на 1,9% после того, как агентство Moody's ухудшило его рейтинг с "B3" до "Caa1".

Тем временем, экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу в понедельник заявил, что администрация президента США собирается отказаться от государственной поддержки производства электромобилей, возможно, в 2020 или 2021 году.

Теги: #индексы #европа
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