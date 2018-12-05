Акционеры японской фармкомпании Takeda одобрили покупку ирландской Shire на $62 млрд

Акционеры японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical Co. проголосовали за покупку ирландской Shire Plc за 46 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд), говорится в пресс-релизе компании.

Приобретение поддержали по крайней мере 88% проголосовавших при необходимом минимуме в 66%.

Теперь сделке предстоит получить одобрение акционеров Shire, голосование назначено на среду.

Ранее Takeda получила все необходимые одобрения регуляторов. Сделку, которая станет рекордным приобретением японской компанией иностранного актива в истории, планируется завершить 8 января 2019 года.

Takeda, основанная в 1781 году, является крупнейшей фармкомпанией Азии и входит в топ-15 игроков мирового фармацевтического рынка. Приобретение Shire позволит ей подняться на 8 место среди крупнейших производителей лекарств по показателю выручки.