Экономика

18:16 04.12.2018

"Укргазвыдобування" оспаривает в суде принудительный выкуп у него акций "Укргаздобычи" компанией Новинского

2 мин читать
"Укргазвыдобування" оспаривает в суде принудительный выкуп у него акций "Укргаздобычи" компанией Новинского

АО "Укргазвыдобування" (УГВ) оспаривает в Хозяйственном суде Киева безотзывное требование компании Smart Energy, входящей в группу "Смарт-холдинг" бизнесмена Вадима Новинского, о принудительном выкупе акций ЧАО "Укргазвыдобуток", принадлежащих УГВ.

Согласно тексту решения суда о принятии искового заявления к рассмотрению и открытии производства по делу, УГВ считает, что требование о принудительном выкупе 350 акций номинальной стоимостью в 100 грн, полученное 27 апреля 2018 года (с уточнением 8 мая), является неправомерным.

В УГВ, в частности, считают, что упомянутое требование нарушает закон "О трубопроводном транспорте", в соответствии с которым запрещается приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК "Нафтогаз Украины", осуществляющих деятельность по транспортировке магистральными трубопроводами и хранению в подземных газовых хранилищах, самой НАК, а также предприятий, созданных в результате их реорганизации.

Подготовительное заседание по делу состоится 26 декабря.

Smart Energy (ООО "Смарт Энерджи") является управляющей компанией в составе группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, отвечает за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики. Smart Energy и аффилированные лица владеют 99,65% акций "Укргазвыдобутку".

Как сообщалось, компании Smart Energy в 2017 году увеличили добычу природного газа на 8,5% (на 17,9 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 226,3 млн куб. м, газоконденсата – на 8,3% (на 1,4 тыс. тонн), до 18,3 тыс. тонн, производство сжиженного углеводородного газа – на 24,3% (на 0,9 тыс. тонн), до 4,6 тыс. тонн.

ЧАО ""Укргазвыдобуток", основанное в 1998 году, является одной из крупнейших частных компаний, специализирующихся на добыче газа. В 2017 году добыло 109,074 млн куб. м, что на 1,1% больше, чем годом ранее. Компания владеет спецразрешением на промышленную разработку Островерховского газоконденсатного месторождения (Харьковская обл.) сроком действия до 2027 года.

В 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out. Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

Теги: #укргазвыдобування #смарт_холдинг #суд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд Лондона решил отменить арест активов экс-владельцев ПриватБанка

ПриватБанк повысил сумму исковых требований к экс-владельцам до $3 млрд

"Укргазвыдобування" планирует в 2019г увеличить объемы бурения на 66%

Суд Киева перенес заседание по обжалованию результатов отбора советников для приватизации 5 госкомпаний

Ощадбанк выиграл в международном арбитраже у РФ $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма

Коррупция, деятельность правоохранителей и судебной системы остаются основным фактором риска финсектора

Договор о предоставлении "Укргазвыдобуванню" EUR52 млн кредита может быть подписан до конца февраля 2019г

Суд снял арест с акций и имущества украинской "дочки" Сбербанка

Адвокаты Штепы сообщают об инсульте у подзащитной, подготовительное заседание вновь перенесено

Стокгольмский арбитраж примет окончательное решение по делу о расторжении СД между "Укргазвыдобуванням" и "Карпатыгазом" до лета 2019г

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБРР и IFC предоставят финподдержку для модернизации теплоэнергетического комплекса Киева

"Укрзализныця" назначила новый поезд Киев-Лисичанск с 9 декабря

Украина презентует на международной оборонной EDEX-2018 в Египте перспективную бронетехнику, высокоточное и артвооружение

"Укрзализныця" ограничила суточное курсирование экспресса в аэропорт "Борисполь" до 21 рейса

"Киевтеплоэнерго" планирует вернуть тепло и горячую воду в 1042 здания Киева в течение суток

"Укрзализныця" сообщила о проблемах с онлайн-системой продажи билетов

Рада подтвердила принятие госбюджета-2019

Проход судов с агропродукцией через порты в Азовском море разблокирован

Бюджет Украины за 5 лет недополучил $70 млрд из-за неэффективного управления - исследование

Министр Кабмина надеется на участие в конкурсе по продаже "Центрэнерго" всех 6-ти интересантов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА