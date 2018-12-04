"Укргазвыдобування" оспаривает в суде принудительный выкуп у него акций "Укргаздобычи" компанией Новинского

АО "Укргазвыдобування" (УГВ) оспаривает в Хозяйственном суде Киева безотзывное требование компании Smart Energy, входящей в группу "Смарт-холдинг" бизнесмена Вадима Новинского, о принудительном выкупе акций ЧАО "Укргазвыдобуток", принадлежащих УГВ.

Согласно тексту решения суда о принятии искового заявления к рассмотрению и открытии производства по делу, УГВ считает, что требование о принудительном выкупе 350 акций номинальной стоимостью в 100 грн, полученное 27 апреля 2018 года (с уточнением 8 мая), является неправомерным.

В УГВ, в частности, считают, что упомянутое требование нарушает закон "О трубопроводном транспорте", в соответствии с которым запрещается приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК "Нафтогаз Украины", осуществляющих деятельность по транспортировке магистральными трубопроводами и хранению в подземных газовых хранилищах, самой НАК, а также предприятий, созданных в результате их реорганизации.

Подготовительное заседание по делу состоится 26 декабря.

Smart Energy (ООО "Смарт Энерджи") является управляющей компанией в составе группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, отвечает за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики. Smart Energy и аффилированные лица владеют 99,65% акций "Укргазвыдобутку".

Как сообщалось, компании Smart Energy в 2017 году увеличили добычу природного газа на 8,5% (на 17,9 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 226,3 млн куб. м, газоконденсата – на 8,3% (на 1,4 тыс. тонн), до 18,3 тыс. тонн, производство сжиженного углеводородного газа – на 24,3% (на 0,9 тыс. тонн), до 4,6 тыс. тонн.

ЧАО ""Укргазвыдобуток", основанное в 1998 году, является одной из крупнейших частных компаний, специализирующихся на добыче газа. В 2017 году добыло 109,074 млн куб. м, что на 1,1% больше, чем годом ранее. Компания владеет спецразрешением на промышленную разработку Островерховского газоконденсатного месторождения (Харьковская обл.) сроком действия до 2027 года.

В 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out. Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.