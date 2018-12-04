Экономика

18:10 04.12.2018

"Укрзализныця" назначила новый поезд Киев-Лисичанск с 9 декабря

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"Укрзализныця" назначила новый поезд Киев-Лисичанск с 9 декабря

АО "Укрзализныця" добавило в график движения с 9 декабря поезд №20/19 Киев-Лисичанск и продлило маршрут поезда № 142/141 Львов-Киев до Бахмута.

"Мы предложим нашим клиентам качественный поезд из вагонов, прошедших капитально-восстановительный ремонт, который будет быстрее курсирующего через Киев поезда № 138 Хмельницкий-Лисичанск почти на два часа", - цитируется в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" глава компании Евгений Кравцов.

По информации пресс-службы, поезд будет отправляться из Киева в 20:28, прибывать в Лисичанск - в 8:44 на следующий день, в обратном направлении - в 21:54 и в 9:48 соответственно. В маршруте присутствуют остановки Рубежное, Кременная, Сватово, Купянск-Узловой, Харьков-Балашовский и Полтава-Киевская.

Поезд № 142/141 Бахмут-Львов будет отправляться ежедневно в 23:20, делая остановку в Киеве в 13:12 и прибывая во Львов в 4:21 следующего дня. Из Львова поезд будет отправляться в 13:10, делая остановку в Киеве в 4:25 следующего дня и прибывая в Бахмут в 18:30. Предусмотрены остановки Лиман, Харьков-Пассажирский, Полтава-Киевская, Житомир, Ковель-Пассажирский и др.

"Эти новые поезда - продолжение уже в этом году нашего движения к восстановлению качественного и удобного сообщения между этими регионами Украины", - отметил Е.Кравцов, подчеркнув, что направление Бахмут-Львов восстанавливает прямое железнодорожное сообщение Бахмута и его агломерации с Киевом и западом Украины.

Помимо указанных компания отметила в числе новых маршрутов № 96/95 Мариуполь–Бахмут, № 45/46 Ужгород-Лисичанск и № 138/137 Хмельницкий-Лисичанск.

"В новом графике на 2018/2019 гг. предусмотрено курсирование по Украине 181 пары пассажирских поездов, из которых 133 пары - поезда, курсирующие круглый год, остальные — дополнительные и летние поезда", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда, отправляющиеся с 9 по 20 декабря 2018 года включительно, на поезда после 20 декабря продажа билетов будет открыта до 5 декабря.

С 7 ноября "Укрзализныця" временно ограничивала продажу билетов на даты после 9 декабря в связи с проведением строительных и подготовительных работ до начала запуска движения скоростных поездов Киев - аэропорт "Борисполь".

Теги: #укрзализныця #поезд
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