Украина презентует на международной оборонной EDEX-2018 в Египте перспективную бронетехнику, высокоточное и артвооружение

Госконцерн "Укроборонпром" представляет перспективные разработки украинского ОПК на 1-й международной оборонной EDEX-2018, которая проходит 3-5 декабря в Каире (Египет).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в пресс-службе госконцерна, потенциальные заказчики из Ближневосточного региона – посетители украинской экспозиции на EDEX-2018 смогут ознакомиться с перспективными разработками национального бронетанкостроения, высокоточного противотанкового и артиллерийского вооружения.

Основой украинской экспозиции стала бронетехника: в числе презентуемых потенциальным партнерам проектов – имеющие опыт боевого применения на востоке Украины новые украинские БТР-3 и БТР-4, а также программы глубокой модернизации Т-62 и Т-72.

В рамках участия в работе EDEX-2018 запланированы переговоры с зарубежными партнерами о расширении ВТС в области импортозамещения, включая возможности поставок западных комплектующих для оптических систем наблюдения и наведения, систем прицеливания, тепловизионного оборудования, других высокотехнологичных компонентов, уточнили в госконцерне.

Задуманная как крупнейшая специализированная площадка в Ближневосточном регионе международная EDEX-2018 в Каире проходит под патронатом президента Египта Абдель Фаттаха эль-Сиси. Организаторами выставки выступили Министерство обороны и военной промышленности Египта в сотрудничестве с британской Clarion Events.

По данным организаторов, в работе EDEX-2018 принимают участие оборонные компании из 45 стран.

Египет рассматривается среди перспективных партнеров Украины по ВТС в Ближневосточном регионе. Опыт двустороннего ВТС включает, в том числе, поставки украинских многоцелевых Ан-74 для ВВС Египта, модернизацию боевой авиации, бронетехники и средств ПВО для египетской стороны. Согласно прежде озвученным оценкам украинской стороны, потенциальный объем двустороннего ВТС с Каиром оценивался в свыше $50 млн в год.