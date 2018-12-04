Экономика

18:04 04.12.2018

Украина презентует на международной оборонной EDEX-2018 в Египте перспективную бронетехнику, высокоточное и артвооружение

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Украина презентует на международной оборонной EDEX-2018 в Египте перспективную бронетехнику, высокоточное и артвооружение

Госконцерн "Укроборонпром" представляет  перспективные разработки украинского ОПК на 1-й международной оборонной EDEX-2018, которая проходит  3-5 декабря в Каире (Египет).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в пресс-службе госконцерна, потенциальные заказчики из Ближневосточного региона – посетители украинской экспозиции на EDEX-2018 смогут ознакомиться с перспективными разработками национального бронетанкостроения,  высокоточного противотанкового  и артиллерийского  вооружения.

Основой украинской экспозиции стала бронетехника: в числе презентуемых потенциальным партнерам проектов –  имеющие опыт боевого применения на востоке Украины новые украинские БТР-3 и БТР-4, а также программы глубокой  модернизации Т-62 и Т-72.

В рамках участия в работе EDEX-2018 запланированы переговоры с зарубежными партнерами о расширении ВТС в области импортозамещения, включая возможности поставок западных комплектующих для оптических систем наблюдения и наведения, систем прицеливания, тепловизионного оборудования, других высокотехнологичных компонентов, уточнили в  госконцерне.

Задуманная как крупнейшая специализированная площадка в Ближневосточном регионе международная EDEX-2018 в Каире проходит под патронатом президента Египта Абдель Фаттаха эль-Сиси. Организаторами выставки выступили Министерство обороны и военной промышленности Египта в сотрудничестве с британской Clarion Events.

По данным организаторов, в работе EDEX-2018 принимают участие оборонные компании из 45 стран.

Египет рассматривается среди перспективных партнеров Украины по ВТС в Ближневосточном регионе. Опыт двустороннего ВТС включает, в том числе, поставки украинских многоцелевых Ан-74 для ВВС Египта, модернизацию боевой авиации, бронетехники и средств ПВО для египетской стороны. Согласно прежде озвученным  оценкам украинской стороны, потенциальный объем двустороннего ВТС  с Каиром оценивался в свыше $50 млн в год.

Теги: #экспозиция #укроборонпром #египет
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