Экономика

17:47 04.12.2018

"Укрзализныця" ограничила суточное курсирование экспресса в аэропорт "Борисполь" до 21 рейса

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"Укрзализныця" ограничила суточное курсирование экспресса в аэропорт "Борисполь" до 21 рейса

 АО "Укрзализныця" сократило с 30 до 21 рейса в сутки в обоих направлениях суточную частотность курсирования ж/д экспресса, следующего по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-Аэропорт, отмечается в расписании на сайте перевозчика.

В результате этого интервал движения экспрессов ночью (с 22:52 по 05:00) увеличен до двух часов, в остальное время составляет около одного часа.

В то же время с 9 декабря на сайте перевозчика доступно расписание с 30 рейсами в сутки в обоих направлениях.

Как сообщалось, "Укрзализныця" запустила ж/д экспресс в аэропорт "Борисполь" 30 ноября со стоимостью билета в 80 грн по 30 рейсов в сутки в каждом направлении.

"Укрзализныця" прогнозирует перевозить по маршруту Киев - Международный аэропорт "Борисполь" около 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году и ведет переговоры об электрификации участка пути из Киева в международный аэропорт "Борисполь".

Теги: #укрзализныця #аэропорт_борисполь
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